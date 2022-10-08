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Общество8 октября 2022 9:23

В Казани скорые браки заключили еще четыре мобилизованных резервиста

Церемонии проводятся при поддержке городского Управления ЗАГС
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Сотрудники ЗАГС выезжают на сборные пункты и помогают резервистам дооформить документы.

Сотрудники ЗАГС выезжают на сборные пункты и помогают резервистам дооформить документы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мобилизованные казанцы активно продолжают регистрировать скорые браки. Так, 7 октября, в Центре семьи «Казан» свои отношения официально подтвердили еще четыре семьи.

- Как узнали о мобилизации, еще до повестки мы пошли в ЗАГС, хотели расписаться, но он не работал в понедельник. Пришла повестка, и моего жениха сразу забрали, мы не успели. А потом нам предложили расписаться, - приводит пресс-служба мэрии города слова одной из невест.

Отметим, что подобные церемонии проводятся при поддержке местного Управления ЗАГС

Напомним, что в период с 21 по 30 сентября в столице Татарстане мобилизованные резервисты уже заключили 29 скорых браков.

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