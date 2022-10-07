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Общество7 октября 2022 13:40

Фигуристка из Казани Алина Загитова рассказала о преследовавшем ее в 16 лет поклоннике

Мужчина постоянно ждал спортсменку у дома и даже заявил ее бабушке, что хочет взять девушку в жены
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Позже выяснилось, что преследуемый Алину мужчина в разводе и не платит алименты.

Позже выяснилось, что преследуемый Алину мужчина в разводе и не платит алименты.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Казани Алина Загитова рассказала о преследованиях со стороны поклонника. Девушке было 16 лет, когда незнакомый мужчина начал караулить ее у дома и следить за ней на большой тонированной машине.

Однажды этот человек даже заявил бабушке спортсменки, что хочет взять Алину в жены. Позже выяснилось, что мужчина в разводе и не платит алименты, сообщила Загитова на канале «Дерзкая готовке».

Отметим, Алина Загитова - единственная в истории России фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. В декабре 2019 году она приостановила свои выступления.

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