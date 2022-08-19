Гребенщиков рассказал, как депутат из Набережных Челнов тащил Сати Казанову в баню

Инцидент, по словам музыканта, произошел в конце 90-х годов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певец Михаил Гребенщиков рассказал о случае, который произошел с участниками шоу «Фабрика звезд» во время гастролей в Набережных Челнах в конце 90-х годов. По его словам, артисты сидели в грузинском ресторане, когда туда зашел местный депутат. В какой-то момент пьяный мужчина начал предлагать звездам поехать в баню.

Особенный интерес депутат проявлял к певице Сати Казановой, признался Гребенщиков в ток-шоу «Фабрика с Яной Чу». Молодому Михаилу тогда пришлось буквально отбивать девушку у навязчивого мужчины и объяснять ему, что никто с ним никуда не поедет.

Гребенщиков заметил, что в тот вечер за столом кроме него и Сати Казановой были Ирина Тонева и парни из группы «Корни»: Александр Бердников, Алексей Кабанов, Александр Асташенок и Павел Артемьев.

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