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Общество19 августа 2022 10:05

Гребенщиков рассказал, как депутат из Набережных Челнов тащил Сати Казанову в баню

Артисту пришлось буквально отбивать девушку у навязчивого мужчины
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Инцидент, по словам музыканта, произошел в конце 90-х годов.

Инцидент, по словам музыканта, произошел в конце 90-х годов.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певец Михаил Гребенщиков рассказал о случае, который произошел с участниками шоу «Фабрика звезд» во время гастролей в Набережных Челнах в конце 90-х годов. По его словам, артисты сидели в грузинском ресторане, когда туда зашел местный депутат. В какой-то момент пьяный мужчина начал предлагать звездам поехать в баню.

Особенный интерес депутат проявлял к певице Сати Казановой, признался Гребенщиков в ток-шоу «Фабрика с Яной Чу». Молодому Михаилу тогда пришлось буквально отбивать девушку у навязчивого мужчины и объяснять ему, что никто с ним никуда не поедет.

Гребенщиков заметил, что в тот вечер за столом кроме него и Сати Казановой были Ирина Тонева и парни из группы «Корни»: Александр Бердников, Алексей Кабанов, Александр Асташенок и Павел Артемьев.

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