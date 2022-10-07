В 2023 году на берегу реки Казанка начнут строить детскую больницу

Инвестиции в сферу здравоохранения всегда должны быть на первом месте, считает мэр Казани. Фото: Иван МАКЕЕВ

Стало известно, что в 2023 году в Казани начнется строительство новой детской больницы. Она разместится в районе улицы Гладилова на берегу реки Казанка, сообщил на международной научно-практической конференции «Архитектура здоровья» мэр города Ильсур Метшин.

По словам градоначальника, инвестиции в сферу здравоохранения всегда должны быть на первом месте.

Еще одним новым объектом, который в будущем году начнут возводить в Казани, станет центр трансплантологии на базе Республиканской клинической больницы.

Напомним, ранее сообщалось, что в казанском ЖК «Салават Купере» открылась новая детская поликлиника. Медучреждение готово принимать до 125 пациентов в день.

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