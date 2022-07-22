В казанском ЖК «Салават Купере» открылась новая детская поликлиника

Помимо кабинетов здесь имеются игровые зоны для малышей. Фото: мэрия Казани

В пятницу, 22 июля, свои двери открыла новая детская поликлиника в казанском ЖК «Салават Купере». Она находится по адресу: улица Наиля Юсупова, 3б. Медучреждение будет обслуживать более 2,5 тысяч местных детей в общем и до 125 - за смену.

Открытия поликлиники жители второй части жилого комплекса ждали с нетерпением, так как добираться с детьми до первого ее филиала им было неудобно.

Новая поликлиника имеет два педиатрических участка, кабинет забора биоматериала, процедурные, прививочные и манипуляционные кабинеты, помещение дежурного врача, комнаты для грудного вскармливания и санузлы, доступные для людей с ОВЗ. Кроме того, там есть свой пункт выдачи бесплатного молочного питания.

Прием пациентов здесь осуществляется 11 специалистами, включая двух врачей и семь медсестер. Все они проживают в ЖК «Салават Купере».

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