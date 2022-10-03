В Казани до 10 октября построят тротуар на улице Нурсултана Назарбаева

В связи с ремонтом изменились маршруты движения общественного транспорта №№25, 43 и 77. Фото: Мария ЛЕНЦ

В столице республики продолжается реконструкция моста через озеро Кабан. До 10 октября по улице Нурсултана Назарбаева построят тротуар, сообщил на совещании замруководителя Исполкома города Игорь Куляжев.

По его словам, после принятия решения о полном закрытии моста по Назарбаева, работники приступили к строительству пешеходного тротуара вдоль улицы. Это позволит горожанам значительно сократить свой путь.

Напомним, что с ремонтом моста изменились маршруты движения общественного транспорта. Это касается автобусов №№25, 43 и 77. Они теперь ходят по улицам Марселя Салимжанова, Татарстан и Габдуллы Тукая.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани начались работы по реконструкции аварийного участка улицы Назарбаева. Они должны быть завершены до конца осени 2024 года.

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