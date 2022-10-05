В Казани разработают специальные пластиковые карты для семей мобилизованных

Регламент работы по данному вопросы должны принять до 10 октября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В столице Татарстана для семей мобилизованный разработают специальные пластиковые карты. Они будут давать возможность бесплатного проезда в общественном транспорте, а также посещения театров и музеев города.

Как отметили в мэрии, регламент работы карт для семей мобилизованных должен быть принят до 10 октября. Так, например, уже сейчас известно, что бесплатное посещение театров и музеев будет осуществляться по заявкам. Также рамках осуществления мер поддержки планируется подключить все культурные учреждения и кинотеатры в торговых центрах города.

Напомним, ранее КП-Казань сообщала, что начиная с 1 октября около 300 сотрудников городских служб осуществили обходы семей мобилизованных казанцев, пообщались с их родственниками. По 70% семей уже составлены социальные паспорта, где учтены все их нужды.

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