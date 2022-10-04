Почти 700 детей мобилизованных жителей Набережных Челнов начали получать помощь от местных властей

Все расходы будут возмещены учреждениям из городского бюджета. Фото: Евгения ГУСЕВА

Как и обещал мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, с 1 октября дети мобилизованных горожан начали бесплатно получать двухразовое школьное питание и безвозмездно заниматься в различных секциях. Таковых оказалось 422 ребенка.

Что касается дошкольников, то 272 малыша, чьи отцы также отправились на спецоперацию, теперь бесплатно посещают детсады. Все расходы будут возмещены учреждениям из городского бюджета.

- Для того, чтобы оформить льготу, нужно только заявление одного из родителей, – заявил начальник управления образования татарстанского автограда Рустем Хузин.

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