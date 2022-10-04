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Общество4 октября 2022 12:17

Почти 700 детей мобилизованных жителей Набережных Челнов начали получать помощь от местных властей

Для школьников среди прочего организовали бесплатное двухразовое питание
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Все расходы будут возмещены учреждениям из городского бюджета.

Все расходы будут возмещены учреждениям из городского бюджета.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Как и обещал мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, с 1 октября дети мобилизованных горожан начали бесплатно получать двухразовое школьное питание и безвозмездно заниматься в различных секциях. Таковых оказалось 422 ребенка.

Что касается дошкольников, то 272 малыша, чьи отцы также отправились на спецоперацию, теперь бесплатно посещают детсады. Все расходы будут возмещены учреждениям из городского бюджета.

- Для того, чтобы оформить льготу, нужно только заявление одного из родителей, – заявил начальник управления образования татарстанского автограда Рустем Хузин.

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