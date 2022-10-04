В Минобрнауки Татарстана заявили, что средняя зарплата учителей составляет 49,8 тысячи рублей

Всего в школах республики сейчас работают 36 тысяч преподавателей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным Минобразования Татарстана на начало октября, средняя зарплата учителей в местных школах составляет 49,8 тысячи рублей. В детских садах педагоги получают немногим меньше – около 42,2 тысячи рублей.

10 преподавателей из республики приняли участие в программе «Земский учитель» и уехали работать в села и деревни. Каждый из них единовременно получил по миллиону рублей.

Отметим, что всего в школах Татарстана работают 36 тысяч учителей, в детсадах – 22,3 тысячи педагогов, а в учреждениях дополнительного образования – 3,4 тысячи преподавателей. В колледжах и вузах республики трудятся еще 11,4 тысячи человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в школах Казани наблюдается нехватка учителей начальных классов, а также педагогов по русскому языку, физике и математике.

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