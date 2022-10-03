Школам Казани не хватает учителей начальных классов, педагогов по физике и математике

Дефицит также наблюдается и среди учителей по русскому языку. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным на 3 октября, в школах Казани наблюдается дефицит учителей начальных классов, равно как и преподавателей по русскому языку, физике и математике. Об этом в ходе совещания заявил начальник Управления образования города Ирек Ризванов.

По его словам, в школах столицы Татарстана работают более восьми тысяч педагогов. Однако эта цифра выглядит внушительной лишь со стороны. Дело в том, что за последние десять лет число школьников в городе выросло на 53%, тогда как учителей стало больше лишь на 6%.

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