Самому пожилому человеку в республике 107 лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным на 4 октября в Татарстане живут 157 долгожителей, 140 из которых – женщины, а 17 – мужчины. Самому пожилому человеку в республике 107 лет. Это жительница Заинска, заявила журналистам глава Минтруда республики Эльмира Зарипова.

По ее словам, каждый четвертый жителей республики является представителем старшего пенсионного возраста. Всего же эту категорию в регионе представляют 914 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Казани продолжает работу проект «Жизнелюб». Там пожилые люди могут бесплатно посещать курсы по 13 направлениям, среди которых есть вокал, китайский язык, нейробика и садоводство.

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