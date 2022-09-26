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Общество26 сентября 2022 9:46

В 2022 году в Казани 44 женщинам и 5 мужчинам исполнится 100 и более лет

Всего же в Татарстане проживает около 298 тысяч пожилых людей
Авторы (2):
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Кроме того, 49 841 жителям города уже исполнилось 80 лет.

Кроме того, 49 841 жителям города уже исполнилось 80 лет.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2022 году 49 казанцам исполняется 100 и более лет. Среди них 44 женщины и пять мужчин.

По данным отделения Пенсионного фонда России по Татарстану, на 1 января текущего года в республике проживают примерно 298 тысяч пожилых людей. 213 тысяч из них - женщины, 84 тысячи - мужчины. Отметим, что в Казани продолжает работу проект «Жизнелюб». Пенсионеры могут посещать бесплатные курсы по 13 направлениям, среди которых есть вокал, китайский язык, нейробика, садоводство, фотомастерство, компьютерная и мобильная грамотность.

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