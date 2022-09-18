В Татарстане Рустам Миннихнов посетил праздник «День коня»

Праздник с конными заездами прошел в Арском районе республики.. Фото: president.tatarstan.ru

17 сентября в Арском районе отметили праздник «День коня». Его посетили глава Татарстана Рустам Минниханов и глава Якутии Айсен Николаев.

- Мы знаем, что Якутия – это один из центров коневодства. Мы недавно посещали этот регион и поняли, что нам еще далеко до них, но у нас уже есть своя порода лошадей, и мы празднуем «День коня». Сегодня мы уделяем коневодству большое внимание, - сказал в приветственном слове на празднике Рустам Минниханов.

Отметим, что в рамках праздника также прошел конноспортивный фестиваль. Так, были организованы конные пробеги на 160, 120, 100, 80 и 40 километров. Также перед зрителями выступили юные спортсмены из Казани – конкур и выездка на пони. Отдельно можно отметить и прошедший на «Дне коня» в Арском районе конкурс «Самая образцовая повозка».