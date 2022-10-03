В Татарстане получили повестки 399 сотрудников агропромышленного комплекса

Порядка 10 тысяч работников АПК имеют возможность получить бронь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 1 октября повестки в рамках частичной мобилизации получили 399 сотрудников агропромышленного комплекса (АПК) Татарстана. Это 0,56% от общей численности работников отрасли, заявил журналистам глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров.

По словам министра, порядка 10 тысяч работников АПК имеют возможность получить бронь от мобилизации. Тем же, кому пришлось оставить работу и отправиться на службу, на данный момент ищут временную замену. Пока сотрудники защищают страну ряд предприятий будет выплачивать им пособия в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что из Казани на службу отправились более 800 мобилизованных солдат и офицеров.

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