Глава Чувашии Олег Николаев решил отдать свою недельную зарплату на помощь мобилизованным

Правительство региона также выделяет отдельные средства на экипировку бойцов. Фото: cap.ru

3 октября глава Чувашии Олег Николаев заявил, что направит свою недельную зарплату в помощь мобилизованным резервистам. Деньги он перечислит в Фонд развития республики «ПЕРЛЕ», который занимается поддержкой военнослужащих уже неделю.

На данный момент в фонд поступило порядка 1,3 миллиона рублей. Средства перечисляют как физические лица, так и предприятия.

По словам Николаева, правительство региона также выделяет деньги из резервного фонда на то, чтобы бойцы были нужным образом экипированы.

- Приближаются холода, люди должны быть всем обеспечены и чувствовать себя комфортно, - заметил руководитель Чувашии в своем telegram-канале.

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