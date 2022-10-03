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Общество3 октября 2022 11:50

Глава Чувашии Олег Николаев решил отдать свою недельную зарплату на помощь мобилизованным

Сбором средств на эти цели занимается Фонд развития республики «ПЕРЛЕ»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Правительство региона также выделяет отдельные средства на экипировку бойцов. Фото: cap.ru

Правительство региона также выделяет отдельные средства на экипировку бойцов. Фото: cap.ru

3 октября глава Чувашии Олег Николаев заявил, что направит свою недельную зарплату в помощь мобилизованным резервистам. Деньги он перечислит в Фонд развития республики «ПЕРЛЕ», который занимается поддержкой военнослужащих уже неделю.

На данный момент в фонд поступило порядка 1,3 миллиона рублей. Средства перечисляют как физические лица, так и предприятия.

По словам Николаева, правительство региона также выделяет деньги из резервного фонда на то, чтобы бойцы были нужным образом экипированы.

- Приближаются холода, люди должны быть всем обеспечены и чувствовать себя комфортно, - заметил руководитель Чувашии в своем telegram-канале.

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