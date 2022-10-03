Власти Нижнекамского района выделят 15 миллионов рублей на обеспечение безопасности детсадов и школ

Среди прочего будет проведен инструктаж охранников, учителей, воспитателей и директоров. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Нижнекамского района собираются выделить еще 15 миллионов рублей на обеспечение безопасности детсадов и школ. Деньги будут взяты из местного резервного фонда. Об этом в ходе совещания 3 октября заявил глава муниципалитета Рамиль Муллин.

По словам Муллина, важно починить заборы, окружающие учреждения, и привести в порядок контрольно-пропускные пункты. Кроме того, будет организован инструктаж охранников, учителей, воспитателей и директоров.

Напомним, сразу после трагедии в Ижевске, где вооруженный мужчина напал на школу №88, глава Татарстана Рустам Минниханов поручил проверить, насколько безопасно в учебных учреждениях республики. Этим займутся сотрудники Росгвардии и МЧС региона.

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