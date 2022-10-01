В Казани глава республики посетил сельхозярмарку и пообщался с покупателями

Ярмарка состоялась в агропромышленном парке "Казань". Фото: tatarstan.ru

1 октября глава Татарстана Рустам Минниханов посетил сельскохозяйственную ярмарку в Агропромышленном парке "Казань". Там он ознакомился с представленными продуктами и товарами.

Особое внимание Рустам Минниханов уделил мясным рядам и овощной продукции, которую на ярмарку завезли фермеры Сабинского района. Он пообщался с покупателей и узнал цены на мясо. Так, говядина стоила 450-480 рублей за килограмм, а конина - 480-530 рублей за килограмм, сообщает пресс-служба главы Татарстана.

Отметим, на ярмарке продавались продукты питания, овощи, мясные и колбасные изделия от фермеров и крупных сельхозпроизводителей региона. Для этого сюда приехали предприниматели из Балтасинского, Нурлатского и Сабинского районов.

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