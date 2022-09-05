В Казани с 10 сентября стартуют традиционные осенние сельхозярмарки

На ярмарках жители и гости города смогут приобрести продукты и товары по доступным ценам. Фото: Иван МАКЕЕВ

В столице республики традиционные сельскохозяйственные ярмарки пройдут с 10 сентября по 24 декабря. На них горожане смогут приобрести продукты и товары по доступным ценам, сообщил на еженедельном совещании председатель Комитета потребительского рынка Казани Руслан Фазылянов.

Так, ярмарки будут проходить каждую субботу на 15 площадках в шести районах города. Для жителей ЖК "Салават Купере" - на парковке у торгового центра "Радужный".

В торговле примут участие фермеры из 22 районов Татарстана, а также 18 агропромышленных организаций. За безопасностью на ярмарках будут следить сотрудники правоохранительных органов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram