Житель Йошкар-Олы отдал 700 тысяч рублей при заказе проститутки

В надежде получить интим-услугу мужчина позвонил указанному в интернете номеру телефона. Фото: Александр ГЛУЗ

Немало удивил полицейских Йошкар-Олы 55-летний местный житель. Он пришел к ним и сообщил, что потратил более 700 тысяч рублей при заказе проститутки.

Как объяснил мужчина, он в интернете на одном из сайтов нашел номер телефона с предложение оказания интимных услуг. Горожанин позвонил по нему, там ему ответила девушка. Она приняла заявку на заказ проститутки и попросила сделать предоплату. Мужчина со спокойным сердцем перевел деньги. После чего ему уже позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что из-за сделанного перевода «слетел» весь сайт по заказу интим-услуг. Чтобы решить проблему, нужно было выполнить ряд инструкций. В ходе которых за шесть дней житель Йошкар-Олы перечислил более 700 тысяч рублей из своего кармана. Когда сумма выросла до этих запредельных значений, мужчина понял, что все это обман и обратился в полицию.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», - сообщили в пресс-службе МВД Марий Эл. – Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности подозреваемых и ведут их поиск.

Отметим, что за последнее время это была самая большая сумма, которую аферисты смогли вытянуть с жителей Йошкар-Олы под видом оказания интим-услуг. Так недавно, якобы делая предоплату и внося некую страховку, 30 тысяч рублей лишился 43-летний горожанин.

До этого, заложив в ломбард свой автомобиль и выплатив мошенникам 327 тысяч рублей, встречи с проституткой не дождался другой житель Йошкар-Олы.

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