В Йошкар-Оле мужчина решил заказать через интернет проститутку, а в итоге лишился машины

СЕГОДНЯ 13:02 2019-08-12T13:05:50+03:00

Ради секса он заложил ее в ломбард, потратил 327 тысяч рублей и ничего за них не получил

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В полицию Йошкар-Олы обратился 20-летний житель одного из сел Марий Эл. Он сообщил о том, что его обманули на крупную сумму.

По словам молодого человека, он хотел через интернет заказать проститутку. Для этого зашел на сайт по оказанию интимных услуг и позвонил по указанному на нем телефону. Ответившая ему женщина сообщила, что для начала нужно внести 1,5 тысячи рублей предоплаты и 3 тысячи за аренду комнаты. Молодой человек перевел указанную сумму и стал ждать. Не выдержав, он снова позвонил. На том конце ему сказали, что платеж не прошел и его нужно повторить. Парень опять перевел 4,5 тысячи рублей.

Но снова не получил желаемого. Ему сказали, что система заблокирована, нужно купить программу. В результате молодой человек в течение нескольких дней переводил мошенникам деньги в надежде получить обещанные интим-услуги, даже для этого заложил свою машину в ломбард. Когда было потрачено уже 327 тысяч рублей, а проститутку он даже и не увидел, парень понял – его обманули.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции ведут розыск злоумышленников, - сообщили в МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU