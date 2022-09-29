Двух жителей Набережных Челнов приговорили к колонии за мошенничество с коровами для Казахстана и Турции

Данный приговор пока не вступил в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах суд признал виновными в особо крупном мошенничестве 32-летнюю директора ООО «ТД КамАгро», а также 32-летнего учредителя и менеджера по продажам этой же фирмы.

- Мужчину приговорили к 3,5 годам колонии общего режима, а женщину – к 3 годам лишения свободы с отбыванием срока в аналогичном исправительном учреждении с отсрочкой наказания до 2036 года из-за наличия на руках малолетнего ребенка, - сообщили в прокуратуре Татарстана. Свою вину фигуранты не признали. Данный приговор пока не вступил в законную силу.

Как было доказано, осужденный еще в 2015 году в Набережных Челнов создал фирму - ООО «ТД КамАгро», которая должна была заниматься перепродажей племенных коров из Европы. В помощь себе он взял женщину-директора, а сам выполнял роль менеджера по продажам.

Заманивали клиентов низкими ценами, обещая поставить крупный рогатый скот таких пород как Герефорд, Симментальская и Абердин-ангусская.

Таким образом, с 2018 по 2019 года злоумышленники оформили заказы от 16 хозяйств из Казахстана и Турции на сумму более 129 миллионов рублей. Для видимости исполнения своих обязательств перед клиентами они перечисляли европейским поставщикам часть платы, а остальное присваивали себе.

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