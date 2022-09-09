Суд Набережных Челнов рассматривает международное дело о мошенничестве с коровами на 200 миллионов рублей

Деньги иностранных фермеров в итоге как корова языком слизнула. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Набережных Челнов в 2015 году создал ООО «ТД КамАгро». Через эту фирму он решил заняться перепродажей племенных коров из Европы. В помощь взял себе женщину-директора. Вместе они принимали и оформляли заказы. А они шли, ведь в объявлении была прописана слишком выгодная цена для фермеров за такие породы коров, как Герефорд, Симментальская и Абердин-ангусская.

Обращались к фирме сельхозпредприятия из Казахстана и Турции. Всего 19 организаций, которые сейчас признаны потерпевшими по уголовному делу о крупном мошенничестве.

- По версии следствия, учредитель ООО «ТД КамАгро» и его директор вводили клиентов в заблуждение. Утверждается, что они лишь для виду отсылали европейским компаниям-поставщикам часть платы от клиентов, а остальное просто присваивали себе, - сообщили в пресс-службе суда Набережных Челнов.

В итоге общая сумма причиненного ущерба, согласно данным уголовного дела, превысила 200 миллионов рублей.

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