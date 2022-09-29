29 сентября из Набережных Челнов выедут очередные группы мобилизованных резервистов

Фото: администрация Набережных Челнов

В четверг, 29 сентября, из Набережных Челнов в Казань отправится еще пара автобусов с мобилизованными резервистами. Они отъедут от дворца культуры «Энергетик». Одни – в 10:00, другие – в 12:00.

Каждому из военнообязанных вручат по 20 тысяч рублей от мэра города Наиля Магдеева и рюкзаки с предметами первой необходимости, собранные неравнодушными местными жителями.

К слову, Магдеев лично будет провожать бойцов в путь.

Напомним, ранее власти Татарстана показали, как изнутри выглядит сборный пункт мобилизованных в Казани.

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