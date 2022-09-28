Пассажиров ждут сюрпризы и подарки. Фото: Николай ХИЖНЯК

В зимние праздники в Татарстан приедет настоящий «Полярный экспресс». Он будет курсировать с 17 декабря по 8 января по маршруту Казань-Васильево-Казань. По ходу движения пассажиров будут развлекать сказочные персонажи: Снеговичок, Зайка и Мишка, Полярники, Йети и, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой. Не обойдется и без наряженной елочки.

Участников поездки ждет представление, танцы, фокусы, научные шоу и масса сюрпризов.

Билеты уже в продаже. Подарки включены в стоимость, а при бронировании места до 15 октября можно получить еще и настоящее письмо от Деда Мороза.

Отметим, что «Полярный экспресс» рассчитан на детей в возрасте от 4 до 12 лет.