Из-за трещин на опорах в Казани вновь закроют мост через озеро Нижний Кабан

Из-за этого общественный транспорт города будет временно ходить по измененной схеме. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Ночью с 27 на 28 сентября в Казани вновь закроют движение по мосту через озеро Нижний Кабан на улице Назарбаева. На этот раз там будет проводиться реконструкция, так как ранее рабочие обнаружили трещины в опорах конструкции, сообщают власти города.

Все время проведения работ общественный транспорт будет ходить по измененной схеме. Речь идет об автобусах маршрутов №№5, 25, 43, 68, 71 и 77. На улице Хади Такташа для них обустроят специальную остановку.

КАК БУДЕТ ХОДИТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Автобусы №5 будут ходить по улице Павлюхина, затем по улице Назарбаева до моста, где они будут поворачивать на улицу Хади Такташа, после чего следовать по улицам Салимжанова и Татарстан, а далее по маршруту.

Автобусы №25 будут ходить по улице Назарбаева до моста, поворачивать на улицу Хади Такташа, после чего следовать по улицам Салимжанова, Татарстан и Тукая, а далее по маршруту. По той же схеме будут ездить автобусы №№ 43 и 68.

Автобусы №71, двигаясь из поселка Константиновка в сторону остановки «Горбольница №5», будут следовать прежнему маршруту. Обратно же они будут двигаться так: ул. Камала – ул. Татарстан – ул. Пушкина – ул. Достоевского – ул. Бутлерова – ул. Вишневского – ул. Ершова и далее по маршруту.

Автобусы №77, следуя по улице Павлюхина, будут проезжать прямо по улице Салимжанова, доезжать до улицы Татарстан, после чего следовать по улице Тукая и далее по маршруту.

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