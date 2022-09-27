Глава Татарстана Рустам Минниханов побывал на пунктах сбора мобилизованных резервистов

Руководитель региона пообещал поддерживать бойцов во всем. Фото: пресс-служба главы Татарстана

Во вторник, 27 сентября, глава Татарстана Рустам Минниханов побывал на пунктах сбора, куда прибывают местные мобилизованные граждане. Он проконтролировал, чтобы у военнообязанных было горячее питание и вся необходимая одежда.

- Настрой у всех решительный, - отметим руководитель региона в своем telegram-канале. - Будем во всем поддерживать.

Напомним, 21 сентября Президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Она коснется около 300 тысяч резервистов с определенными воинскими специалистами. Жители Татарстана уже начали получать повестки и уезжать на учебный полигон.

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