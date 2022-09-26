Глава Марий Эл Юрий Зайцев выразил соболезнования жителям Ижевска: «Сердцем разделяем вашу боль»

Он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Фото: пресс-служба Главы Марий Эл

Новоиспеченный глава Марий Эл Юрий Зайцев выразил слова соболезнования близким погибших в результате стрельбе в школе №88 в Ижевске. Напомним, трагедия в столице Удмуртии произошла утром 26 сентября. По последним данным, погибли девять человек, в том числе пять детей. Еще 20 – пострадали.

- В этот трагический час Марий Эл скорбит вместе с вами, сердцем разделяя вашу боль. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим, - написал Зайцев в своем telegram-канале.

Ранее соболезнования также выразили власти Казани и глава Чувашии Олег Николаев.

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