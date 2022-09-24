В Марий Эл состоялась инаугурация нового главы республики Юрия Зайцева

Председатель Центризбиркома региона выручает Зайцеву удостоверение. Фото: ЦИК Марий Эл

В пятницу, 23 сентября, в Йошкар-Оле состоялась инаугурация нового главы Марий Эл, которым по итогам голосования стал Юрий Зайцев. Председатель Центризбиркома республики Ирина Татаринова выручила ему соответствующее удостоверение.

После церемонии Зайцев написал в своем telegram-канале, что благодарен жителям региона за поддержку.

- Впереди многое предстоит сделать, и могу вас заверить, что я полон идей и имею возможности для обеспечения развития Марий Эл. Для меня важно быть с жителями, слышать проблемы каждого и делать все, чтобы их решать, - отметил новоиспеченный глава республики.

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