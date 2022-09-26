Перевозчики попросили жителей Казани вовремя выходить из дома и не опаздывать на автобусы

Нарушить график движения водитель не имеет права, отметили в Ассоциации АТП Татарстана. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Казани пожаловались в соцсетях на то, что автобус №22 слишком быстро уезжает с остановок. В ответ на это председатель Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков от лица перевозчиков попросил горожан заранее выходить из дома и не опаздывать.

- Автобусы едут по утвержденному расписанию, водители четко соблюдают графики движения. Нарушить график водитель не имеет права, ведь на других остановках автобус ждут другие пассажиры, - отметил он.

Напомним, раз в неделю в Комитете по транспорту Казани проходит комиссия по безопасности дорожного движения, на которой рассматриваются жалобы, которые оставляют пассажиры общественного транспорта.

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