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Происшествия22 сентября 2022 9:02

В Казани автобус сбил 91-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте

ДТП произошло напротив дома №9 по улице 25 лет Октября
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Автотранспортное предприятие готово оказать необходимую помощь пострадавшей.

Автотранспортное предприятие готово оказать необходимую помощь пострадавшей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 16:10 в среду, 21 сентября, напротив дома №9 по улице 25 лет Октября в Казани автобус маршрута №53 сбил 91-летнюю женщину. Пенсионерка получила травмы и была доставлена в больницу.

По словам председателя Ассоциации автотранспортных предприятий (АТП) Татарстана Сергея Темлякова, женщина переходила дорогу в неположенном месте. Однако, несмотря на то, что вины водителя в произошедшем нет, АТП готово оказать помощь пенсионерке, заявил он

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