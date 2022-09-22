В Казани автобус сбил 91-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте

Автотранспортное предприятие готово оказать необходимую помощь пострадавшей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 16:10 в среду, 21 сентября, напротив дома №9 по улице 25 лет Октября в Казани автобус маршрута №53 сбил 91-летнюю женщину. Пенсионерка получила травмы и была доставлена в больницу.

По словам председателя Ассоциации автотранспортных предприятий (АТП) Татарстана Сергея Темлякова, женщина переходила дорогу в неположенном месте. Однако, несмотря на то, что вины водителя в произошедшем нет, АТП готово оказать помощь пенсионерке, заявил он

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