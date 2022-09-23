Власти Казани опровергли информацию о приостановке работы районных администраций

Администрация Вахитовского и Приволжского по-прежнему занимается вопросами жителей. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В соцсетях и мессенджерах продолжают распространяться фейковые сообщения. В одном из таких, например, говорится, что администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани временно приостанавливает свою основную деятельность, так как их сотрудники занимаются раздачей повесток. Власти города заявили, что эта информация недостоверна.

- Администрация Вахитовского и Приволжского по-прежнему занимается вопросами жителей, - говорят в Исполкоме столицы Татарстана.

Напомним, ранее сообщалось, что информация о раздаче повесток на улицах Казани также является фейком.

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