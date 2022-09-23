В Татарстане полиция объявила в розыск экс-гендиректора «Гемонта» Акташа Мухиттина

О местонахождении этого человека просят сообщить в УМВД РФ по Нижнекамскому району. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Нижнекамска объявили в розыск бывшего гендиректора ООО «Гемонт» 46-летнего Акташа Мухиттина. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Всех, кто знает что-то о местонахождении этого мужчины, просят сообщить об этом в УМВД России по Нижнекамскому району по телефонам: 8937-773-97-57, 8917-934-97-90 или 102. Конфиденциальность гарантируется.

Напомним, ранее в офисе турецкой компании «Гемонт» в Нижнекамске прошли обыски.

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