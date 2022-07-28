В офисе турецкой компании «Гемонт» в Нижнекамске проходят обыски

Ранее правоохранители бывали и в новом офисе турецкой компании. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На территории ПАО «Нижнекамскнефтехим» проходят обыски. Правоохранители нагрянули туда в рамках расследования уголовного дела в отношении турецкой фирмы «Гемонт», офис которой раньше располагался рядом с предприятием.

Известно, что руководство «Гемонта» подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщили «КП-Казань» в пресс-службе «Нижнекамскнефтехима». Ранее обыски прошли и в нынешнем офисе фирмы.

Подробности выясняются.

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