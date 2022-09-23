Казанец, обвиняемый в убийстве экс-возлюбленной и ее родителей, может сесть в тюрьму на всю жизнь

Свою вину молодой человек не признает. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В пятницу, 23 сентября, в Верховном суде Татарстана стартовал суд над 23-летним жителем Казани, который обвиняется в убийстве экс-подруги и ее родителей. Преступление произошло в одном из домов по улице Чуйкова 7 января 2021 года.

Напомним, что, по версии следствия, девушка заявила парню, что хочет расстаться, из-за чего ночью он проник в квартиру, где она жила, и зарезал как 18-летнюю возлюбленную, так и ее родителей - 62-летнего отца и 59-летнюю мать. После этого злоумышленник выпрыгнул из окна четвертого этажа и получил травмы.

Свою вину подсудимый не признает. Гособвинитель запросила для него максимального наказания в виде пожизненного лишения свободы, сообщает прокуратура республики.

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