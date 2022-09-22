Руслан Мухарлямов стал новым зам руководителя администрации главы Татарстана

Его предшественник, в свою очередь, был назначен назначен сенатором Совета Федерации от республики. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этот четверг, 22 сентября, глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении нового заместителя руководителя своей администрации. Им стал выходец из силовых структур Руслан Мухарлямов, который до этого числился помощником зама руководителя аппарата.

Мухарлямов, как и его предшественник - Александра Терентьева, будет курировать вопросы внутренней политики.

Напомним, что прежний заместитель руководителя аппарата главы Татарстана Терентьев указом Минниханова так же от 22 сентября был официально назначен сенатором Совета Федерации от республики.

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