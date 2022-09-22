Сенатором Совета Федерации от Татарстана назначен Александр Терентьев

Соответствующий указ уже вступил в силу. Фото: tatarstan.ru

Сенатором Совета Федерации от Татарстана стал 61-летний Александр Терентьев - руководитель Департамента главы республики по вопросам политики. Такой указ в четверг, 22 сентября, подписал Рустам Минниханов. Документ вступил в силу в тот же день.

СПРАВКА КП

Известно, что в 1983 году Терентьев окончил Казанский государственный университет по специальности «прикладная математика», а в 1987 году - высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ.

С 1982 по 1986 годы он работал в Казанском научно-исследовательском электрофизическом институте техником, инженером отдела, а после и секретарем комитета ВЛКСМ. С 1987 по 1990 годы был вторым секретарем Московского райкома ВЛКСМ Казани, с 1990 по 1991 - первым секретарь Московского райкома ВЛКСМ Казани, с 1992 по 1994 - председателем Фонда молодежи Московского района Казани, а с 1994 по 2000 - заместителем и первым заместителем главы администрации Московского района Казани.

Последующие три года Терентьев являлся главным референтом организационного отдела Аппарата президента Татарстана. В апреле 2003 года стал заведующим отделом по связям с общественностью и межнациональным отношениям Аппарата, в апреле 2006 года - начальником Управления по вопросам внутренней политики главы республики, в октябре 2012 года - руководителем Департамента руководителя региона по вопросам внутренней политики, а в январе 2013 года - замруководителя Аппарата президента Татарстана.

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