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Общество22 сентября 2022 11:31

У военного комиссариата в Набережных Челнах собралась очередь из мужчин

У многих из них в руках повестки, говорят очевидцы
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Об инцидентах в очереди не сообщается.

Об инцидентах в очереди не сообщается.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Днем в четверг, 22 сентября, у военного комиссариата в 43 комплексе Набережных Челнов собралась очередь из мужчин. В руках большинства из них были повестки, говорят очевидцы.

Об инцидентах в очереди на данный момент не сообщается, все ведут себя спокойно.

Напомним, военный комиссар Татарстана Сергей Погодин уже подписал приказ о частичной мобилизации населения республики. Произошло это после того, как соответствующий указ властям регионов России направил Президент страны Владимир Путин.

Ранее «Комсомолка» писала, кого призовут на военную службу в Татарстане во время частичной мобилизации в России в 2022 году.

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