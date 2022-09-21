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Происшествия21 сентября 2022 6:05

На улице Корабельная в Нижнекамске автобус насмерть сбил женщину

По словам очевидцев, она переходила дорогу по пешеходному переходу
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром в среду, 21 сентября, на улице Корабельная в Нижнекамске автобус «НЕФАЗ» сбил женщину. По словам очевидцев, последняя переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Что стало причиной наезда, устанавливается.

От полученных травм горожанка скончалась.

Материал дополняется.

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