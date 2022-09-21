Минниханову показали приложение TatTVR, позволяющее смотреть телеканалы Татарстана по всему миру

Выставка проходит в «Казань Экспо». Фото: пресс-служба главы Татарстана

В рамках международного форума Kazan Digital Week организована выставочная экспозиция с 200 проектами в IT-сфере. Среди них - приложение TatTVR, позволяющий иметь доступ к татарстанским телеканалам и радио в любой точке мира. В среду, 21 сентября, его презентовали главе республики Рустаму Минниханову.

Приложение было создано весной и уже доступно для смартфонов с Android и IOS, а также смарт-телевизоров.

Напомним, Kazan Digital Week проходит в выставочном центре «Казань Экспо». В рамках форума планируется провести 120 мероприятий, посвященных цифровой трансформации и выработке научного суверенитета России.

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