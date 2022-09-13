Казанцы могут придумать имя для нового жителя зооботсада – детеныша африканских антилоп

Новое имя может иметь чешский колорит. Фото: Казанский зооботсад

Жителям Казани предлагают принять участие в выборе имени для нового обитателя зоопарка «Река Замбези». Речь идет о детеныше африканских антилоп Личи. Она появилась на свет в июле. До сих пор малышку называли Немо.

Новое имя для животного можно предлагать по ссылке до 18 сентября. Оно может иметь чешский колорит, так как семейство антилоп прибыло в Татарстан из Чехии – зоопарков Праги, Йиглавы и Остравы.

Напомним, ранее казанцы выбрали имя для дальневосточного лесного кота. Теперь его зовут Тихоном.

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