Трое жителей Набережных Челнов обвиняются в вымогательстве, похищении человека и грабеже

В скором времени мужчины предстанут перед судом. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей Набережных Челнов в возрасте 33, 28 и 25 лет. В зависимости от роли каждого они обвиняются в вымогательстве, похищении человек и грабеже. Правда, свою причастность к преступлению мужчины не признают.

По версии следствия, в период с мая по июнь 2020 года обвиняемые под надуманным предлогом, применяя насилие, вымогали у 26-летнего горожанина три миллиона рублей. Поводом для этого стало то, что один из злоумышленников ранее взял на себя вину за грабеж, совершенным потерпевшим.

Утверждается, что осенью 2021 года двое мужчин насильно усадили жертву в автомобиль и вывезли на территорию садового товарищества. Там они несколько часов удерживали мужчину в бытовом вагончике. Когда похитители уснули, потерпевший позвонил в полицию.

Правоохранители тогда освободили мужчину, но спустя пару дней злоумышленники стали требовать у него «компенсацию» за произошедшее в размере 300 тысяч рублей. Потерпевший попытался убежать, но его догнали и избили, после чего лишили мобильного телефона.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорят в следственном управлении СКР по Татарстану.

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