В Йошкар-Оле двух мужчин, которые избили и похитили водителя, приговорили к 18 годам колонии

Данный приговор суда пока не вступил в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Йошкар-Оле суд признал двух мужчин в возрасте 30 и 37 лет виновными в похищении человека и в особо крупном разбое. Каждого из них приговорили к девяти годам колонии строгого режима, сообщили в следственном комитете Марий Эл.

Доказано, что в ночь на 18 сентября 2021 года фигуранты дела, вместе с двумя подельниками в возрасте 28 и 46 лет, которые до сих пор находятся в розыске, подъехали к припаркованному на стоянке чужому автомобилю. 24-летнего водителя под дулом огнестрельного оружия заставили выйти из салона. Мужчину избили, после чего забрали у него мобильный телефон, деньги и вещи на сумму более 120 тысяч рублей.

Потом потерпевшего заставили залезть в багажник собственной машины. Его вывезли за пределы города и оставили одного на обочине дороги. Сами же злоумышленники скрылись на автомобиле похищенного ими человека, стоимостью в один миллион рублей.

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