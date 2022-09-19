В Казани возбудил уголовное дело из-за отравления угарным газом женщины и двух детей

В ситуации разбираются сотрудники следственного комитета Татарстана. Фото: Олег ЗОЛОТО

По факту отравления угарным газом 37-летней матери, а также ее 11-летнего сына и шестилетней дочери в Казани возбудили уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в следственном комитете Татарстана.

- По предварительной информации, причиной отравления стало отсутствие в квартире вентиляции из-за поломки газового оборудования, либо неисправность дымохода, - отметили в ведомстве.

Напомним, инцидент произошел вечером 18 сентября, в одной из квартир дома №16 на улице Шамиля Усманова. Пострадавшая женщина была госпитализирована в Горбольницу №7, а ее дети - ДРКБ. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

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