На улице Шамиля Усманова в Казани семья с двумя детьми отравилась угарным газом

Причина происшествия устанавливается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером в воскресенье, 18 сентября, в экстренные службы поступило сообщение об отравлении семьи угарным газом в одной из квартир дома №16 по улице Шамиля Усманова в Казани. Пострадавшие – 37-летняя женщина, 11-летний мальчик и шестилетняя девочка. Состояние всех их оценивается как средней степени тяжести.

Мать госпитализирована в горбольницу №7, дети – в ДРКБ Татарстана.

- Причина происшествия устанавливается, - говорят в МЧС республики.

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