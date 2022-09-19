Хедлайнером гастрофеста на озере Лебяжье в Казани станет Тина Кузнецова

Певица исполнит такие свои хиты, как «Мой рок-н-ролл», «Лайки» и «Ваня». Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В субботу, 24 сентября, на озере Лебяжьем в Казани состоится гастрономический фестиваль. Хедлайнером концерта станет российская певица Тина Кузнецова - исполнительница таких хитов, как «Мой рок-н-ролл», «Лайки» и «Ваня». Об этом журналистам сообщил первый замглавы администрации Кировского и Московского районов города Ильсур Хисматуллин.

Гастрофест будет проходить с 10:00 до 16:00. Участникам мероприятия предложат блюда национальной, европейской и паназиатской кухни. А в зоне лектория состоится «Битва Шефов», где в встретятся казанские повара и популярные фуд-блогеры.

На маркете можно будет купить дизайнерские предметы интерьера и декора.

Напомним, первый гастрофест на озере Лебяжье был проведен 4 июня текущего года. Инициаторами являлись предприниматели столицы Татарстана

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