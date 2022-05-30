Инициаторами мероприятия выступили предприниматели города. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 4 июня, на озере Лебяжье в Казани впервые состоится гастрономический фестиваль. С 10:00 до 20:00 там будет работать фудкорт, который объединит более 30 заведений города. Кроме как поесть участники мероприятия смогут посмотреть водное шоу с фонтанами, сообщили в мэрии города.

Отметим, что инициаторами гастрофеста выступили предприниматели столицы Татарстана. По их мнению, подобное мероприятие способно объединить бизнес в сферах общепита, отдыха и туризма.

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