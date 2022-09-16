В Набережных Челнах в тестовом режиме запустили гибрид такси и маршрутки, пассажиров пока возят бесплатно

Пока бесплатно, а после по городу можно будет прокатиться всего за один рубль. Фото: nabchelny.ru

В эту пятницу, 16 сентября, в Набережных Челнах в альтернативу общественного транспорта в тестовом режиме запустили сервис, который объединил в себе услуги такси и маршрутки. Пока система проходит обкатку, пассажиров возят бесплатно. А в течение следующей недели – с 19 по 23 сентября, с них будут брать за перевозку всего один рубль.

Напомним, сервис представляет из себя мобильное приложение, где пассажир может указать нужный ему адрес отправки и доставки, причем без какой-либо привязки к маршрутам общественного транспорта. За пользователем в обозначенный промежуток времени приедет микроавтобус с другими пассажирами, которым будет по пути.

Пока гибрид такси и маршрутки работает только в Новом городе, Элеваторной горе и поселке Боровецкий.

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