В Набережных Челнах решили запустить транспорт, который объединит такси и маршрутку

Сервис будет доступен пока только в Новом городе. Фото: nabchelny.ru

Совсем как современное такси, но не оно. В Набережных Челнах нашли альтернативу маршруткам. Совсем скоро, как обещают авторы проекта, воспользовавшись соответствующим приложением на территории Нового города можно будет прокатиться из точки А в точку Б причем не привязываясь к маршруту обычного общественного транспорта и с 6.00 до 23.00.

Утверждается, что после указания в приложении точки посадки и точки высадки за пассажиром быстро приедет микроавтобус. Тут уж понятно, что в нем могут уже сидеть другие заказчики поездок. Микроавтобус ждет две минуты и потом снова отправляется в путь, чтобы всех развести. Как обещают авторы проекта, стоимость такой поездки будет гораздо дешевле чем на такси, при этом задавая маршрут, не нужно будет думать о пересадках, довезти должны точно в указанное время.

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