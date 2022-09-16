В Казани продлили ограничение движения транспорта по улице Васильченко

До 11 октября останется перекрыта дорога на участке возле домов №№1в, 6, 6/1, 7, 12/4, 16 корпус 1, 16 корпус 2, 63 по улице Васильченко. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В столице республики продлено ограничение движения машин по улице Васильченко. Там все еще не закончили работы на сетях газопровода, сообщает комитет внешнего благоустройства Исполкома города.

Так, до 11 октября останется перекрыта дорога на участке возле домов №№1в, 6, 6/1, 7, 12/4, 16 корпус 1, 16 корпус 2, 63 по улице Васильченко. Кроме того, с 11 октября до 25 ноября ограничат движение для пешеходов возле дома №31 по улице Кулахметова и дома №83а по улице Восстания.

Напомним, ране сообщалось о продлении ограничения движения по улице Адель Кутуя до конца сентября. Речь идет об участке от здания №24 корп.2 по улице Родины до перекрестка улиц Родины и Аделя Кутуя.

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