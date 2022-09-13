Речь идет об участке от здания №24 корп.2 по улице Родины до перекрестка улиц Родины и Аделя Кутуя. Фото: Мария ЛЕНЦ

Ограничение движения по улице Аделя Кутуя в Казани продлили до конца сентября. Там все еще проводят обустройство инженерных сетей, сообщает Комитет внешнего благоустройства Исполкома города.

Так, до 30 сентября останется перекрыта дорога на участке от здания №24 корп.2 по улице Родины до перекрестка улиц Родины и Аделя Кутуя.

Ранее сообщалось о поэтапном ограничении движения транспорта по улице Малая Крыловка. С 14 по 22 сентября перекроют дорогу у домов №№45 и 49, с 22 сентября по 4 октября – дорогу у домов №№41 и 45.

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